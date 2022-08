Coric vence em Cincinnati e sobe 123 lugares no "ranking"

Borna Coric é o grande protagonista da atualização do"ranking" ATP, esta semana. O croata venceu o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao bater Tsitsipas na final, e subiu 123 lugares na classificação para o 29.º posto.

Coric, antigo número 12 do mundo, esteve um ano parado devido a uma operação ao ombro direito e confessa que nem sequer esperava passar a 1.ª ronda em Cincinnati. No entanto, depois de vencer Nadal, na 2.ª ronda, e com a eficácia que estava a ter no serviço, começou a ganhar confiança.

O tenista, de 25 anos, que chegou a ser uma das grandes promessas do ténis mundial, vence o maior título da sua carreira, o terceiro no circuito ATP, depois de Halle, em 2018, e Marraquexe, em 2017.

O grego Stefanos Tsitispas, derrotado por Coric em Cincinnati, também subiu no "ranking", para o 5.º lugar, registando um ganho de duas posições. O inglês Cameron Norrie é a novidade no "top-10", ao entrar diretamente para o nono lugar. Andrey Rublev desce para 11.º.

João Sousa continua a ser o melhor tenista português, no 59.º lugar; Nuno Borges desceu duas posições para a posição 105; Gastão Elias cai quatro lugares, mas segura-se no "top-200", é o 199 do mundo.