Europeus2022. Ana Cabecinha consegue 8.º lugar nos 20 km marcha

A portuguesa Ana Cabecinha terminou em 8.º lugar na prova dos 20 km marcha dos Europeus de Munique.

A atleta alentejana, de 38 anos, terminou com o tempo de 1:31.56, enquanto Carolina Costa chegou no 14.º posto (1:35.36) e Joana Pontes desqualificada, numa prova disputada debaixo de chuva.

O trio composto pela grega Antigoni Ntrismpioti, a polaca Katarzyna Zdzielblo e a alemã Saskia Feige começou a destacar-se das restantes até que, por volta dos 17 quilómetros, a helénica atacou e ganhou vantagem decisiva, juntando assim este ouro ao que conquistou.

Na prova masculina, o melhor português foi Hélder Santos na 21.ª posição. Paulo Martins ficou no 25.º lugar e João Vieira não alinhou à partida devido a uma lesão de última hora nos isquiotibiais, de acordo com a Federação.



Portugal soma cinco medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.