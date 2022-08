Hélder Silva apura-se para a final de C1 200 metros

O canoísta olímpico Hélder Silva apurou-se para a final da C1 200 metros dos Europeus de Munique, Alemanha, ao ser segundo na sua série, esta sexta-feira.

O canoísta luso cumpriu o desafio em 40,359 segundos, só superado pelo espanhol Pablo Graña, mais rápido 316 milésimos de segundo.

Hélder Silva, olímpico no Rio 2020 em C1 200m, entretanto descontinuado no programa dos Jogos, disputa a regata das medalhas no sábado, às 13h28.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.