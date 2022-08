Lorene Bazolo garantiu o apuramento para as meias-finais dos 200 metros nos Europeus de Munique, na Alemanha. A velocista portuguesa esteve na luta pela vitória, mas acabou por terminar a sua série no segundo posto, com a marca de 23.12 segundos, 0.12s atrás da vencedora, a neerlanadesa Jamile Samuel.

A alemã Jessica-Bianca Wessolly e a cipriota Olivia Fotopoulou também alcançaram apuramento para as semi-finais, que se correm ao final da tarde desta quinta-feira.