Nairo Quintana desclassificado do Tour por violação das regras médicas

O ciclista colombiano Nairo Quintana, da Arkéa Samsic, foi desclassificado da Volta à França de 2022 por violação das regras médicas, no que toca ao uso da substância tramadol em competição, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI), esta quarta-feira.

Nairo Quintana, que foi sexto no Tour, foi sancionado com a desclassificação por violação das regras médicas da UCI, que proíbem o uso de tramadol em competição com o objetivo de proteger a segurança e a saúde dos ciclistas à luz dos efeitos colaterais desta substância.