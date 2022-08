A Seleção portuguesa de voleibol venceu o Luxemburgo, por 3-0, na terceira jornada do Grupo D de qualificação para o Campeonato da Europa.

A equipa das quinas derrotou, na Póvoa do Varzim, o adversário por 25-19, 25-16 e 25-16.

Portugal está no segundo lugar do grupo, com sete pontos, menos um que Montenegro.

Na próxima jornada, a 13 de agosto, a equipa lusa vai defrontar precisamente o Luxemburgo.