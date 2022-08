Travante Williams e Neemias Queta chamados à seleção nacional

Travante Williams e Neemias Queta são os grandes destaques da convocatória da seleção nacional de basquetebol. Ambos estavam pré-convocados, mas agora está confirmado que Mário Gomes poderá contar com os dois nos jogos de pré-qualificação para o EuroBasket 2025.

O primeiro português a jogar na NBA, Neemias Queta, já tinha anunciado a sua disponibilidade e presença nos encontros com Roménia e Chipre. Travante Williams, norte-americano do Sporting, finalizou o processo de naturalização e poderá estrear-se pela seleção portuguesa.

Natural do Alasca, Travante Williams está em Portugal desde 2017, ano em que reforçou a Oliveirense. Da pré-convocatória caem quatro nomes: Diogo Araújo (Sporting CP), Nuno Sá (CAB Madeira), Pedro Bastos (Ovarense) e Ricardo Monteiro (Sporting CP).

Portugal joga com a Roménia, a 25 de agosto, em Ploiesti, e com o Chipre, em Odivelas, a 28 de agosto. Voltará a jogar em novembro e fevereiro. A seleção nacional está integrada no Grupo F da 2.ª ronda da pré-qualificação para o EuroBasket 2025, com Roménia, Chipre e Bulgária.

Os vencedores dos três grupos da 2.ª ronda de pré-qualificação, bem como Chipre, na qualidade de co-organizador, passam para a fase de qualificação. As restantes seleções apuram-se para a 3.ª ronda de pré-qualificação.

O EuroBasket 2025 será decorrerá na Letónia, na Finlândia, em Chipre e num quarto país ainda por definir.