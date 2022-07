Djokovic derrota Kyrgios e vence torneio de Wimbledon

Novak Djokovic é campeão em Wimbledon, pela sétima vez na história, a quarta consecutiva. O tenista sérvio, de 35 anos, bateu Nick Kyrgios na final, este domingo, em quatro sets, pelos parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6.

É o 21.º título de Djokovic em torneios do Grand Slam. Aproxima-se do recordista, Rafa Nadal (22), que desistiu em Wimbledon, nas meias-finais, devido a lesão, permitindo a Kyrgios passar diretamente para a final, e deixa para trás Roger Federer (20), que continua ausente da competição, a recuperar de uma cirurgia.



O tenista australiano, na sua primeira final de um Grand Slam, deu boa réplica a Djokovic, mas o sérvio expôs toda a sua qualidade e superiorizou-se ao adversário,

Apesar da vitória em Wimbledon, Djokovic vai cair do terceiro para o sétimo lugar do "ranking" mundial, porque a pontuação do torneio britânico, este ano, não é considerada pelo ATP. Isto devido ao boicote da organização a tenistas russos e bielorrussos, pela ação militar da Rússia na Ucrânia.