Covid-19. Guillaume Martin é o primeiro candidato do Tour a cair

O francês Guillaume Martin (Cofidis), um dos candidatos ao "top-10" na Volta a França, testou positivo à Covid-19 e abandonou a prova francesa antes do início da nona etapa da 109.ª edição, confirmou a União Ciclista Internacional.

"A União Ciclista Internacional (UCI) anuncia que Guillaume Martin, da equipa Cofidis, não vai alinhar na nona etapa da Volta a França, devido à aplicação do protocolo sanitário da covid-19. A decisão foi tomada colegialmente pelo médico da equipa, o médico covid-19 da corrida e o diretor médico da UCI, com base nos elementos clínicos disponíveis", informou a UCI, em comunicado.

Oitavo classificado do Tour2021, o trepador francês de 29 anos ocupava atualmente a 14.ª posição da geral, a 03.02 minutos do camisola amarela, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

"Após dois testes positivos no sábado, realizados internamente pelo médico da equipa a Guillaume Martin, o 'staff' da Cofidis contactou a UCI e a ASO [organizadora do Tour]. Um teste PCR realizado de urgência esta manhã pela unidade móvel da ASO confirmou o positivo", detalhou posteriormente a equipa francesa, indicando que os restantes corredores e elementos do "staff" foram testados e deram negativo.

Martin tem um registo de resultados consistentes em grandes Voltas: foi nono na Vuelta2021, prova em que foi o rei da montanha na edição anterior, ficou à entrada do "top-10" do Tour em 2019 (12.º) e 2020 (11.º) e, já este ano, acabou o Giro no 14.º lugar.

A covid-19 colocou assim um ponto final na impressionante série de 362 dias de competição sem abandonos do ciclista da Cofidis, que é a mais recente 'vítima' da nova vaga do vírus no pelotão.

No sábado, o francês Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen) e o norueguês Vegard Stake Laengen, companheiro de Pogacar, tornaram-se os primeiros ciclistas a abandonar a Grande Boucle por estarem infetados com o coronavírus.

A nona etapa da Volta a França liga, este domingo, Aigle, a cidade suíça onde está sediada a UCI, a Châtel, no total de 192,9 quilómetros.