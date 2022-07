Yves Lampaert é o primeiro líder da Volta a França

O ciclista belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) é o primeiro camisola amarela da Volta a França, após vencer o contrarrelógio da primeira etapa da 109.ª edição, que arrancou hoje em Copenhaga, na Dinamarca.

Lampaert cumpriu os 13,2 quilómetros nas ruas da capital dinamarquesa em 15.17 minutos, e contrariou o favoritismo do compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma), segundo a cinco segundos, e do bicampeão do Tour, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro a sete.

O belga de 31 anos, que na geral tem a mesma diferença para Van Aert e Pogacar, vai partir no sábado de amarelo para a segunda etapa da Volta a França, uma ligação de 202,2 quilómetros entre as cidades dinamarquesas de Roskilde e Nyborg.

O português Nélson Oliveira, da Movistar, foi 52.º, a 51 segundos de Lampaert, enquanto que Rúben Guerreiro foi 147.º.