Polícia faz buscas no hotel da Bahrain Victorius

A equipa Bahrain Victorious foi despertada esta quinta-feira, às 5h30, pela polícia dinamarquesa. Uma visita surpresa, a pedido das autoridades francesas, à equipa que na sexta-feira se vai apresentar à partida para o Tour, em Copenhaga.

Foi a segunda vez, esta semana, que a Bahrain é alvo de buscas, depois de na segunda-feira a Europol ter visitado as casas de vários ciclistas e elementos do "staff" da equipa.

"Os agentes fizeram buscas a todas os veículos e a todos os quartos dos corredores e de membros do 'staff'. A equipa cooperou totalmente com os agentes, respondendo a todos os pedidos. As buscas demoraram duas horas e não foi confiscado qualquer material. Depois das buscas da polícia, a equipa está concentrada na maior e melhor prova de ciclismo do mundo, a Volta a Franca", esclarece a Bahrain, em comunicado.

As autoridades não esclareceram o motivo das buscas, justificando a ausência de comentário com o facto de terem sido promovidas no âmbito de uma investigação em curso.

A Bahrain Victorious apresenta-se no Tour com dois candidatos à geral: Jack Haig e Damiano Caruso. Dylan Teuns, Matej Mohoric e Luis León Sánchez são apostas para vitórias em etapas. A equipa conta ainda com Kamil Gradek, Jan Tratnik e Fred Wright.

A volta a França arranca a 1 de julho, em Copenhaga, na Dinamarca. Termina no dia 24 nos Campos Elíseos, em Paris.