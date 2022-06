O mundo foi a negro para a nadadora que desmaiou na piscina em pleno Mundial

Anita Álvarez não se apercebeu de que ia desmaiar, momentos antes de perder a consciência em plena competição, durante o Mundial de natação sincronizada, na Hungria, e começar a afundar-se.

Foi a treinadora da nadadora norte-americana, Andrea Fuentes, a primeira a reagir: mergulhou e resgatou Anita do fundo da piscina, antes que algo de mais grave acontecesse, e ajudou a realizar os primeiros socorros. Em entrevista ao jornal espanhol "El País", a atleta, de 25 anos, recorda que sentiu "apenas que estava a deixar tudo na piscina".

"No último exercício, em que tenho de despedir-me levantando um braço, lembro-me de pensar: 'Levanta esse braço. Não desistas agora. Dá tudo até ao último segundo.' Houve outras vezes que senti que ia desmaiar. Desta vez estava muito compenetrada no meu papel, a viver o momento intensamente. Continuei, continuei. Às vezes sentes uma dor e tens de parar. É como no atletismo. Estava cansada como sempre, mas estava a desfrutar. Quando senti que por fim podia relaxar, vi tudo negro à minha volta. Não me lembro de mais nada", conta a nadadora.

Desfalecimentos são "frequentes"

Anita Álvarez, de 25 anos, revela que o seu caso não é único: foi apenas mais vistoso por se ter passado durante uma grande competição.

"Como em qualquer desporto, forçamos o nosso corpo até ao limite e às vezes até passamos um bocadinho. As pessoas não se apercebem porque o que vêem é uma imagem de harmonia e felicidade. Sorrimos com maquilhagem. Essas pequenas coisas escondem o tremendo esforço que fazemos. Quando acabamos um treino sentimos que morremos. Nem nos conseguimos mexer. As pessoas não têm noção que estes desfalecimentos são frequentes. Eu atraí as atenções porque aconteceu num Mundial, mas neste desporto todos os dias há nadadoras a desfalecer. Não aconteceu apenas comigo", esclarece.

O momento foi gravado pelas câmaras submersas e as imagens correram mundo. Ao início, Anita ficou "chocada", pois "não estava à espera que publicassem algo assim". Mais tarde, contudo, preferiu olhar para o registo fotográfico do episódio por um prisma mais positivo.

"Agora penso que as fotos até são bonitas de algum modo. Ver-me ali debaixo de água, tão em paz, tão em silêncio, e depois ver a Andrea [a treinadora], com o braço esticado a tentar alcançar-me, como se fosse uma super-heroína. Às vezes o lugar mais pacífico da terra é debaixo de água, quando te sentas no fundo da piscina em silêncio. Sentes que não tens peso e estás contigo mesmo. Gosto muito", reconhece.

Nadadora já quer voltar a competir



A temporada foi "longa". Anita fraturou um pé em fevereiro, foi operada em março e voltou à competição em maio porque estava "determinada" em participar nos Mundiais. Depois, o susto. Dias mais tarde, a nadadora garante que sente o corpo "completamente normal" e que está pronta para competir já esta sexta-feira, na final "freestyle" por equipas.

"Descansei muito, toda a noite e todo o dia. Já me tinha acontecido. Descansas e no dia a seguir voltas à água. Tens de fazer isso para não encher a tua cabeça com receios. Os médicos já me observaram. Quero terminar esta competição. Estou muito contente com o meu solo e agora não quero faltar ao compromisso que tenho com a minha equipa na final livre. Quero acabar com a cabeça levantada. Quero que as minhas companheiras sintam que podem confiar em mim", salienta.

Depois do que aconteceu com Anita Álvarez, a Federação Internacional de Natação (FINA) anunciou que irá rever os regulamentos de segurança, que impedem a intervenção dos salva-vidas sem um sinal do árbitro, para evitar interromper uma atuaçãopor um possível mal-entendido.