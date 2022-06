João Domingues no quadro principal em Parma

O tenista português João Domingues garantiu esta segunda-feira um lugar no quadro principal do "challenger" de Parma, em Itália, ao bater o eslovaco Andrej Martin, primeiro cabeça de série do torneio de qualificação.

João Domingues, 333.º do ranking mundial, superou Andrej Martin, 169.º, em dois curtos sets, por um duplo 6-1, num embate que demorou apenas 58 minutos.

No quadro principal, já estava Gastão Elias, 165.º da hierarquia, que defronta hoje o sueco Elias Ymer, 148.º.