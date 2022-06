Iga Swiatek novamente líder do "ranking" WTA

A polaca Iga Swiatek mantém a liderança do "ranking" WTA, pela 11.ª semana consecutiva.

Com 21 anos, Swiatek tem mais 4000 pontos que a segunda classificada, a estoniana Annet Kontaveit. O pódio, que não sofreu alterações, termina com a espanhola Paula Badosa.

No "top-10", a única alteração foi a troca de posições entre a bielorussa Aryna Sabalenka e a grega Maria Sakkari. Sabalenka é agora quinta e Sakkari desceu para sexto.

Fora dos primeiros lugares da tabela o destaque vai para a brasileira Beatriz Haddad Maia, que subiu 16 posições e ocupa o 32.º posto do "ranking". Com esta subida a tenista que venceu no domingo o torneio WTA 250 em Nottingham, alcança a posição mais alta da carreira.