Estoril Open abre época de terra batida na Europa em 2023

O Estoril Open 2023 vai realizar-se entre 1 e 9 de abril, no Clube de Tenis do Estoril. O maior torneio de ténis português acontece no fim de semana da Páscoa e abre a época de terra batida na Europa.

A reformulação do calendário ATP, devido ao alargamento para duas semanas dos torneios de categoria Masters 1000, levou à antecipação da prova portuguesa, de categoria ATP 250.

O Estoril Open será o único torneio de terra batida a decorrer em solo europeu nessa semana e antecede o Masters 1000 de Monte Carlo. em simultâneo decorrem os ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, e de Marraquexe, em Marrocos, também em pó de tijolo.

João Zilhão manifesta otimismo por esta alteração de datar. Em comunicado enviado pela organização do Estoril Open, o diretor do torneio português considera que a data irá promover uma maior afluência de público.

"É óptimo para os mais jovens, pois coincide com as férias da Páscoa, para todos aqueles que costumam tirar alguns dias nesta quadra e ainda para os muitos turistas que habitualmente visitam Portugal e em particular o concelho de Cascais nesta altura do ano”, diz.