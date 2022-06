Warriors vs Celtics. Os dados da final da NBA que se repete pela segunda vez

Desde que estão localizados na Califórnia, primeiro como "San Francisco" e agora como "Golden State" Warriors, os californianos só jogaram com os Boston Celtics, em "play-offs" uma vez. Em 1964 os Celtics venceram, por 4-1, e conquistaram o então oitavo título da sua história.

A equipa com mais vitórias em casa, nos "play-offs" - os Warriors, que venceram os nove jogos que disputaram na Oracle Arena - recebem o conjunto com melhor registo em jogos fora nesta fase - os Celtics venceram sete deslocações e perderam apenas duas.

A nível individual muito do jogo dos Boston Celtics passa pelas mãos de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Tatum terminou a temporada regular com médias por jogo de 26,9 pontos, 4,4 assistências e oito ressaltos. Já Brown teve médias de 23,6 pontos, 3,5 assistências e 6,1 ressaltos.

Na Conferência Este, os Boston Celtics terminaram em segundo, com 51 vitórias e 31 derrotas, a dois triunfos dos líderes, os Miami Heat.

Esta temporada os californianos conseguiram ter esta tripla recuperada e sentiram uma clara melhoria. Stephen Curry teve médias de 25,5 pontos, 6,3 assistências e 4,7 ressaltos, por jogo. Klay Thompson, que em janeiro regressou depois de mais de dois anos e meio sem competir, acabou a fase regular com médias de 20,4 pontos, 2,8 assistências e 3,9 ressaltos.

Na Conferência Oeste, os Golden State Warriors terminaram a fase regular em terceiro, mas com mais vitórias que o adversário da madrugada de sexta-feira. Os Warriors ganharam 53 jogos e sofreram 29 derrotas, o mesmo registo que os líderes do Este, os Miami Heat.

Apesar de os Celtics serem, a par dos rivais de Los Angeles, a equipa com mais títulos na NBA, com 17 conquistas, nenhum jogador da atual equipa tem experiência na final. A última vez que os Boston Celtics alcançaram esta fase desde 2010, altura em que, por exemplo, Jayson Tatum, uma das maiores figuras da equipa, tinha apenas 12 anos.

Com a final deste ano, os Golden State Warriors são a primeira equipa a alcançar a sexta final em oito anos, desde os Chicago Bulls de Michael Jordan, feito só repetido pelos recordistas de títulos, Los Angeles Lakers e Boston Celtics.

Apesar do excelente início, que foi concluído com uma vitória por 4-0 contra os Brooklyn Nets, os Celtics foram obrigados a disputar sete jogos contra os campeões em título, os Milwaukee Bucks, e Miami Heat.

Dos dois finalistas, os Golden State Warriors são quem chega à final com um melhor registo nos "play-offs".

A verdade é que no ano passado, também sem jogadores com experiência de finalista da NBA, os Milwaukee Bucks conseguiram sagrar-se campeões.

A enfrentar uns Warriors com muita experiência, os Celtics confiam no estilo de jogo que os trouxe até esta fase decisiva. Ime Udoka, desde cedo, mostrou-se um treinador talhado para os momentos defensivos, o que se nota no desempenho de uma das melhores equipas neste momento de jogo.

Essa componente defensiva, aliada a um esilo de jogo mais físico - que já causou dificuldades aos Warriors quando defrontaram os Grizzlies - pode ser a chave para ganhar o troféu.