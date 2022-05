Golden State Warriors a uma vitória da final da NBA

Os Golden State Warriors venceram os Dallas Mavericks, por 100-109, no terceiro jogo da final do "play-off" da Conferência Oeste da NBA. Terceira vitória da equipa de São Francisco, que fica, assim, a um triunfo de garantir a presença na final da NBA, frente ao campeão do Este.

Steph Curry liderou os californianos, com 31 pontos, 11 assistências e cinco ressaltos. Os Warriors está de volta à forma que os celebrizou e com todos os elementos em boa forma física é difícil contrariar a sua força. Andrew Wiggins também fez duplo-duplo, com 27 pontos e 11 ressaltos; Klay Thompson marcou 19 pontos, ganhou sete ressaltos e fez três assistências.

Os Mavericks, "carregados" por Luka Doncic, não estão a ser capazes de seguir o seu líder. O esloveno marcou 40 pontos, foi o melhor marcador da partida, ganhou 11 ressaltos e fez três assistências. Só Dinwiddie (26 pontos) e Jalen Brunson (20 pontos) tiveram um contributo significativo.

As equipas voltam a encontrar-se na madrugada de quarta-feira, em Dallas. Se venceram, os Warriors garantem apuramento para a final da NBA. Na próxima madrugada há jogo a Este, em Boston, entre os Celtics e os Miami Heat. Os Heat estão em vantagem, por 2-1. Em caso de triunfo ficam a uma vitória de conquistarem lugar na final da competição.