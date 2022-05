Fechou a jornada 28 do campeonato de andebol com um triunfo do Águas Santas, fora de casa.

O FC Porto está muito perto de revalidar o título.

ANDEBOL - 28ª Jornada

Sanjoanense 20-30 Águas Santas

Classificação



1- FC Porto (1003-706) 82 pontos

2- Benfica (997-742) 80 +1 jogo

3- Sporting (977-697) 79

4- Belenenses (794-799) 63 -1 jogo

5- Águas Santas (773-711) 62

6- Maia (795-783) 59 +1 jogo

7-Vitória Setúbal (757-788) 56

8- FC Gaia (817-865) 56

9- ABC (768-782) 54

10- Madeira SAD (782-808) 54

11- Póvoa (740-758) 52

12- Avanca (768-821) 51

13- Sanjoanense (700-830) 43

14- SC Horta (648-785) 40 -1 jogo

15- Xico Andebol 679-911) 34

16- Boa Hora (674-886) 31