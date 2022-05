João Sousa elimina número 25 do mundo no Open de Genebra

João Sousa apurou-se para os quartos de final do Open de Genebra, na Suíça, depois de eliminar Nikoliz Basilashvili, número 25 do "ranking" mundial.

Sousa esteve em "court" durante uma hora e 23 minutos, vencendo em dois sets, por 6-4 e 6-3.

O número um nacional, 79 da classificação ATP, está em boa forma a uma semana de começar Roland Garros e está a prová-lo na terra batida do torneio suíço.

Desde setembro de 2019 que não vencia um jogador do "top-30" mundial. Nos quartos de final do ATP 250 de Genebra, a mesma categoria do Estoril Open, João Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre o canadiano Denis Shapovalov, número 15 do "ranking", e o bielorrussi Ilya Ivashka (50).