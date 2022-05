João Almeida fecha etapa 7 do Giro no oitavo lugar

João Almeida fechou a 7.ª etapa da Volta a Itália no oitavo lugar e mantém o sétimo posto na classificação geral. O ciclista português, da UAE-Emirates, cortou a meta em Potenza integrado no grupo dos principais favoritos, a 2'59 do vencedor, o neerlandês Koen Bouwman, da Jumbo-Visma.

Bouwman conquistou a sua primeira vitória numa grande volta, liderando uma fuga de sucesso, em que teve a parceria do seu companheiro de equipa Tom Dumoulin. Bouwman bateu, no "sprint" final, Bauke Mollema, da Trek-Segafredo, e Davide Formolo, da UAE-Emirates.

Na geral, o espanhol Juan Pedro Lopez, da Trek, mantém a camisola rosa, com 38 segundos de vantagem sobre o alemão Lennard Kamna, da Bora-hansgrohe. O estónio Rein Taaramae, da Wanty, é terceiro, a 58 segundos do líder.

João Almeida segura a sétima posição, a 1'58 de Juan Pedro Lopez. No sábado corre-se a 8.ª etapa do Giro, com partida e chegada a Nápoles, num total de 153 km.