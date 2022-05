Comité Olímpico "muito preocupado" com financiamento para Paris 2024

O Comité Olímpico de Portugal (COP) está “muito preocupado” com os atrasos e valores insuficientes do financiamento à preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 decorrentes das eleições antecipadas e do consequente adiar do Orçamento de Estado (OE).

“Ainda não conseguimos introduzir no processo de preparação desportiva olímpica o conjunto de alterações que decorrem da avaliação que fizemos ao ciclo anterior. Estamos a trabalhar no mesmo modelo, com financiamento que está abaixo do exigível, mas isso são contingências do processo”, lamentou o presidente do COP, José Manuel Constantino.

Em declarações à Lusa, o dirigente esclareceu que no atual ciclo olímpico se está a “trabalhar com dotação financeira que vem do exercício transato, que tinha em vista o ano após os Jogos”, recordando que “o problema é que esse ano já passou”.

“Não podemos impedir que o país tenha decidido ir para eleições e tenha paralisado este todo este processo, mas é evidente que a preparação desportiva tem outro calendário, não para. Os quadros competitivos não foram encerrados”, alertou.