Andy Murray desiste de ir a jogo com Djokovic em Madrid

O tenista britânico Andy Murray desistiu de ir a jogo com o sérvio Novak Djokovic, que passa, automaticamente, para os quartos de final do Open de Madrid.

Foi a organização do torneio que comunicou a decisão do antigo número um do "ranking" ATP, que optou por abandonar devido a doença.

Com esta desistência, Djokovic, atual número um mundial, avança para os quartos de final da competição, que já venceu em três ocasiões.

O reencontro entre Djokovic e Murray fica, então, cancelado. O primeiro jogo do dia passa a ser o confronto entre o russo Andrey Rublev, número oito do mundo, e o britânico Daniel Evans, 36.º ATP.