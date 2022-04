Nadal impedido de defender o título em Barcelona, por lesão

Nadal lesionou-se nas costelas na final de Indian Wells, perdida para o norte-americano Taylor Fritz. A lesão obrigou o tenista a perder o Masters de Monte Carlo e, agora, o torneio de Barcelona, onde é recordista, com 12 triunfos.

"O Rafa foi removido da lista de participantes do torneio de Barcelona. Ainda não sabemos quando é que será o seu primeiro torneio em terra batida. Esperamos que seja brevemente", disse a equipa, citada pela agência noticiosa britânica.

Rafael Nadal, tenista espanhol, não recupera a tempo e falha o Open de Barcelona. A equipa do espanhol informou à Reuters , esta terça-feira, que o maiorquino não vai disputar o Open de Barcelona, onde, em 2021, se sagrou campeão.

Com o Roland Garros a começar no dia 22 de maio é expectável que Rafael Nadal faça o regresso, entretanto, nos Masters de Roma ou Madrid, para se preparar para o torneio francês, que já ganhou 13 vezes, que fazem dele o maior vencedor de um dos torneios mais importantes do ténis mundial.