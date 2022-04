Neemias Queta fica sem treinador nos Sacramento Kings

O treinador Alvin Gentry, que comandava interinamente os Sacramento Kings, equipa da NBA em que alinha o português Neemias Queta, vai deixar o cargo, segundo a ESPN.

Chamado para substituir Luke Walton em 21 de novembro de 2021, Gentry não conseguiu colocar os Kings no "play-off", ao fechar a Conferência Oeste no 12.º lugar, com 30 vitórias e 52 derrotas. É a 16.ª vez consecutiva que isso acontece, um recorde na NBA.

De acordo com a mesma fonte, são vários os candidatos a treinar o conjunto de Neemias, entre os quais Kenny Atkinson, Steve Clifford, Mark Jackson, Mike Brown, Charles Lee e Darvin Ham.

Gentry tem mais um ano de contrato com os Kings e as duas partes estão a discutir uma possível continuidade do treinador, em outras funções.