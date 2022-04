Giannis marca o nome na história dos Milwaukee Bucks

Com 44 pontos na vitória sobre os Brooklyn Nets, por 119-120, na madrugada desta sexta-feira, Giannis ultrapassou os 14.211 do antigo poste. Acabaria o encontro com 14.216 pontos.

Giannis Antetokounmpo ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar, lenda do clube, como o jogador com mais pontos da história pelos Milwaukee Bucks.

A noite não foi, apenas, boa a nível individual. Com esta vitória, os Bucks garantem um lugar nos "play-offs", em que vão defender o título conquistado na última época.

Giannis está na equipa de Milwaukee desde 2013, ano em que foi escolhido no "draft".

Com apenas 27 anos, já venceu grande parte dos troféus individuais da NBA: um MVP das finais, um prémio de melhor jogador defensivo, dois prémios de MVP da fase regular, um prémio de jogador que mais melhorou ("most improved player") e um MVP do "All-Star", jogo que disputou seis vezes.

A somar aos troféus individuais, conta com um campeonato da NBA, conquistado no ano passado, com vitória nas finais sobre os Phoenix Suns.