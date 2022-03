Diego Schwartzman é presença confirmada no Estoril Open

Diego Schwartzman, atual número 15 do "ranking" ATP, é a segunda presença confirmada no Estoril Open, depois do "top-10" mundial Felix Auger-Aliassime.

O argentino vai estrear-se em Portugal, na tentativa de somar mais um aos quatro títulos ATP que já conquistou.



"Vai ser uma experiência espetacular para mim, a primeira vez em Portugal e no Estoril Open. Espero disfrutar ao máximo com todos os fãs e poder ganhar muitos encontros", disse, citado pela organização do torneio.

Nos últimos dois torneios que disputou em terra batida, Diego chegou à final em ambos. Perdeu a final do Open de Buenos Aires, no seu país, com Casper Ruud e, no Brasil, foi derrotado por Carlos Alcaraz.

Foi, aliás, nesse piso que Diego Schwartzman conseguiu vencer o ídolo de infância, Rafael Nadal. Derrotou o espanhol nas meias-finais do Masters de Roma, em 2020.