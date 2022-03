Ashleigh Barty, número um mundial, deixa o ténis aos 25 anos

Ashleigh Barty, atual número um do ténis mundial, anunciou, esta quarta-feira, a decisão de se retirar, aos 25 anos.

"Vou retirar-me do ténis", anunciou a australiana, num vídeo publicado no Instagram, em que assumiu que o adeus é algo em que já pensava "há muito tempo", apesar de estar "grata por tudo" o que o ténis lhe deu.



A sensação começou com a conquista de Wimbledon e materializou-se com a vitória no Open da Austrália.

"O meu sonho, o meu verdadeiro sonho no ténis, era ganhar Wimbledon. Depois de Wimbledon, havia uma parte de mim que ainda não estava realizada. Depois, veio o desafio do Open da Austrália. Essa foi a forma perfeita, para mim, de celebrar a viagem incrível que a minha carreira de ténis tem sido", contou.