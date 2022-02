Federação Portuguesa de Natação cancela deslocações à Ucrânia

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) expressou, esta sexta-feira, apoio e solidariedade aos atletas da Ucrânia e anunciou que, por questões de segurança, cancelará todas as iniciativas que envolvam a deslocação de atletas ao território em risco.

Em comunicado, o presidente da FPN diz que o organismo já contactou a federação ucraniana, "assim como com o guarda-redes internacional da seleção de Portugal Nicolai Yanochko e o olímpico de águas abertas Arsenie Lavrentyev, no sentido de disponibilizar todos os seus recursos para apoiar os atletas das disciplinas aquáticas neste período".

António Silva, que também preside à Liga Europeia de Natação (LEN), assumiu estar "muito preocupado com os acontecimentos que decorrem na Ucrânia", acrescentando: "Estamos a desenvolver um conjunto de contactos e ações no sentido de minorar o sofrimento da população ucraniana e dos desportistas em particular. Somos forçados a condenar todo o tipo de violência e iremos cancelar todas as deslocações aos territórios em risco."