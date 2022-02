Auriol Dongmo faz melhor marca mundial do ano no lançamento do peso

A portuguesa Auriol Dongmo conseguiu a melhor marca mundial do ano no lançamento do peso em pista coberta, ao atingir 19,61 metros no decorrer do “meeting” de atletismo cidade de Pombal.

Na pista da Expocentro, a atual campeã europeia da especialidade e já qualificada para o Mundial “indoor”, a disputar em Belgrado, em março, fez um concurso de grande nível e por três vezes superou o melhor registo absoluto do ano, que já lhe pertencia com 19,29.

Depois de um nulo e de um outro a pouco mais de 18 metros e meio, fez uma impressionante sequência de quatro lançamentos para lá dos 19 metros - 19,49, 19,13, 19,61 e finalmente 19,53.

Em distante segundo lugar classificou-se Jessica Inchude, com 17,15 metros.