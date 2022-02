Federer e Nadal voltam a formar dupla na Laver Cup

Roger Federer e Rafa Nadal vão voltar a jogar junto na Laver Cup. A organização do torneio confirmou, esta quinta-feira, que os dois tenistas vão representar a equipa europeia em Londres, em setembro, depois de já terem formado dupla na edição de 2017.

Acabado de conquistar o Open da Austrália, Nadal diz que sugeriu a Federer que deviam formar dupla no jogo de pares. "Ele pareceu inclinado a aceitar. Agora só temos de persuadir o nosso capitão Borg", diz o espanhol.

A decisão é de Bjorn Borg, que comanda a equipa europeia, mas é muito provável que o sueco repita a fórmula de 2017, em que Rafa e Roger venceram Sock e Sam Querrey.

"O Roger [Federer] tem uma grande papel na minha carreira, um grande rival e um verdadeiro amigo. Fazer parte da equipa europeia com ele é fantástico e se tivermos a possibilidade de voltar a partilhar o 'court' como um dupla será muito especial para ambos, nesta fase das nossas carreiras", sublinha.

Federer, que está sem competir depois de mais uma cirurgia, retribui as palavras de Nadal, na mesma medida.

"O Rafa [Nadal] é uma pessoa incrível e uma inspiração para mim e para muitas pessoas no mundo. Ele enviou-me mensagem, nas redes sociais, no ano passado, depois da Laver Cup em Boston, propondo que jogássemos pares em Londres e eu apoio o regresso da 'Fedal'", diz Federer.

"Fedal" foi a conjugação criada na altura em que jogaram junto em 2017, entre os nomes dos tenistas.

A Laver Cup 2022, competição em que se confrontam uma equipa de tenistas europeus e uma outra composta por tenistas do resto do mundo, está agendada para setembro, em Londres. A Europa venceu as cinco edições da Laver Cup já realizadas.