Djokovic, Lewandowski, Verstappen e Brady candidatos aos Prémios Laureus

O tenista sérvio Novak Djokovic, o futebolista polaco Robert Lewandowski, o piloto neerlandês de Fórmula 1 Max Verstappen e o recém-retirado jogador de futebol norte-americano Tom Brady integram os nomeados para os Prémios Laureus, anunciou a organização, esta quarta-feira.

A categoria de desportista masculino do ano contempla ainda o nadador norte-americano Caeleb Dressel e o atleta queniano Eliud Kipchoge, enquanto no setor feminino, destacam-se as presenças das atletas norte-americana Allyson Felix e jamaicana Elaine Thompson-Herah e das australianas Emma McKeon (natação) e Ashleigh Barty (ténis).



A nadadora norte-americana Katie Ledecky e a futebolista espanhola Alexia Putellas também concorrem ao prémio principal feminino, enquanto a ginasta norte-americana Simone Biles é candidata a vencer o galardão destinado ao regresso do ano e as seleções de futebol de Argentina e Itália ao de melhor equipa.