Collins tomba gigante e está na final do Open da Austrália

Danielle Collins está pela primeira vez na final de um torneio do Grand Slam. A tenista norte-americana vincou o estatuto de sensação do Open da Austrália ao apurar-se para o encontro decisivo, esta quinta-feira.

Diante da polaca Iga Swiatek, atual número nove mundial (ex-número quatro), a 30.ª classificada do "ranking" WTA impôs-se em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-1, ao cabo de uma hora e 18 minutos.

Será uma final de estreantes. Collins, que em 2019 ficara pelas meias-finais, em Melbourne, terá pela frente a número um do ténis mundial, Ashleigh Barty, que joga em casa e também chegou pela primeira vez ao jogo decisivo do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

A final do Open da Austrália está marcada para a manhã de sábado.