Rafa Nadal está nas meias-finais do Open da Austrália

Rafael Nadal conseguiu, depois de uma longa batalha, qualificar-se para as meias-finais do Open da Austrália. O número cinco do mundo derrotou Denis Shapovalov, ao fim de 4h08m, em cinco sets, pelos parciais de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 e 6-3.

O canadiano, número 14 do "ranking" mundial, deu grande resposta ao espanhol, e depois de ter surpreendido Zverev esteve próximo de também causar choque a Nadal.

Regressado de lesão, o tenista maiorquino, que não competia desde agosto de 2021, não elevou muito as expetativas relativamente à sua prestação em Melbourne, mas, ronda a ronda, vai mostrando que é capaz de repetir o triunfo de 2009, ano em que conquistou o seu único título no Open da Austrália, em cinco finais disputadas.

Nadal, de 35 anos, aguarda pelo desfecho do jogo entre o italiano Matteo Berrettini, número sete do mundo, e o francês Gael Monfils, que ocupa a 20.ª posição.