Número dois do mundo eliminada por tenista fora do "top-100"

A tenista da Estónia, que ocupa o lugar 115 do "ranking" mundial, venceu em três sets, pelos parciais de 7-5, 2-6 e 7-6. Kanepi, de 36 anos, vencedora do Estoril Open em 2012, nunca tinha chegado aos quartos de final na Austrália.

Kaia Kanepi mantém o registo surpreendente em Melbourne e eliminou a número dois do mundo, Aryna Sabalenka, nos oitavos de final do Open da Austrália, esta segunda-feira.

Antes de Sabalenka, já tinha eliminado, logo na 1.ª ronda, um nome sonante do ténis mundial, a alemã Angelique Kerber, antiga número um do mundo e vencedora do Open da Austrália em 2016.

Nos quartos de final vai medir forças com a polaca Iga Swiatek, número nove do "ranking", que afastou a romena Sorana Cirstea (38), nos "oitavos".

Quadro de jogos dos quartos de final

Kanepi-Swiatek

Cornet-Collins

Barty-Pegula

Krejcikova-Keys