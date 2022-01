Alizé Cornet derrota mais uma cabeça-de-série na Austrália

Alizé Cornet garantiu, esta segunda-feira, um lugar nos quartos de final do Open da Austrália, ao derrotar Simona Halep, em três sets, por 6-4, 3-6 3 6-4.

A tenista francesa, número 61 do "ranking", esteve 2h30m em campo para afastar a antiga número um do mundo, atualmente no 15.º posto.

Finalista em 2018, Halep, de 30 anos, jogava para o terceiro Grand Slam da carreira, depois de já ter vencido Wimbledon e Roland Garros. Cornet, no entanto, impediu a romena de seguir em frente e deu sequência aos jogos anteriores, eliminado, pela terceira vez, uma cabeça-de-série.