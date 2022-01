Djokovic perde recurso e fica impedido de participar no Open

Novak Djokovic perdeu o último recurso na Austrália. Os três juízes do tribunal federal indeferiram, neste domingo, por unanimidade, o pedido.

Os argumentos serão, contudo, só conhecidos numa outra data, adiantam os magistrados.



A decisão confirma, assim, a medida do ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, de cancelar o visto de Djokovic. Significa isso que o atual número 1 do ranking mundial de ténis vai ser deportado e falhar o Open da Austrália, que começa na segunda-feira.

De acordo com as regras australianas, o tenista sérvio fica ainda proibido de entrar no país durante três anos. Em causa o facto de Djokovic não estar vacinado contra a Covid-19, regra essencial para se ter um visto de entrada na Austrália.

A decisão surge após dez dias de batalhas judiciais sobre a presença do tenista no país e a sua participação no torneio australiano.

“Extremamente desiludido”, Djokovic vai descansar

Novak Djokovic já reagiu à decisão, dizendo-se “extremamente desiludido”, mas não irá recorrer.

“Gostaria de fazer uma breve declaração para abordar os resultados da audiência de hoje”, começa por dizer num comunicado, após conhecida a decisão.

“Agora, vou tirar algum tempo para descansar e para me recuperar, antes de fazer mais comentários. Estou extremamente desapontado com a decisão do Tribunal de indeferir o meu pedido de revisão judicial da decisão do ministro de cancelar o meu visto, o que significa que não posso ficar na Austrália e participar no Open.

Respeito a decisão do tribunal e vou cooperar com as autoridades competentes em relação à minha saída do país.

Estou desconfortável que o foco das últimas semanas tenha sido sobre mim e espero que agora todos possamos concentrar-nos no jogo e no torneio que amo.

Gostaria de desejar aos jogadores, dirigentes do torneio, funcionários, voluntários e fãs tudo de bom para o torneio.

Finalmente, gostaria de agradecer à minha família, amigos, equipa, adeptos, adeptos e aos meus compatriotas sérvios pelo apoio contínuo. Todos vocês têm sido uma grande fonte de força para mim”.