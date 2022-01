Andebol. Portugal “tudo ou nada” contra a Hungria

O selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, espera um jogo "difícil", "diferente" e de "tudo ou nada" frente à anfitriã Hungria, no domingo, em Budapeste, da segunda jornada do grupo B do Euro 2022.

"Espero um tipo de dificuldade diferente [da do jogo inaugural com Islândia], pois a Hungria tem outras armas e outra forma de jogar, com jogadores mais possantes, com maior peso e envergadura. Vai ser diferente", disse Paulo Jorge Pereira.

Portugal e Hungria defrontam-se num jogo de caráter decisivo no que toca às aspirações de ambas as seleções passarem à fase seguinte, uma vez que saíram derrotadas na primeira ronda, frente à Islândia (28-24) e Países Baixos (31-28), respetivamente.

"É sempre triste perder, quando criámos uma expectativa grande. A forma como nos preparámos não foi a que gostaríamos [por causa de lesões e casos de infeção pelo coronavírus] e sabíamos que podia acontecer um jogo menos sucedido", adiantou o treinador.

Paulo Pereira referiu que o importante, "com o pouco tempo de recuperação, é tentar corrigir coisas importantes que falharam no jogo com a Islândia, como os erros defensivos, que foram muitos, e para os quais os atletas estão já alertados".

"Estamos em processo de tentar minorar alguns problemas que se deram ontem [sexta-feira] para poder aplicar já no jogo seguinte e passámos em revista os problemas que a Hungria nos pode causar", explicou o selecionador.

O treinador, que admitiu ter dormido pouco, traçou um balanço "interessante" do treino de hoje e criticou o pouco tempo de recuperação, após o jogo com a Islândia, "dado que a equipa foi para a cama à meia-noite" e tinha sessão marcada para a manhã.

"O treino de hoje não foi muito intenso, tendo em conta que foi marcado para decorrer poucas horas após o jogo de ontem [sexta-feira]. Os atletas tiveram pouco tempo de recuperação. Não entendo a calendarização", disse Paulo Jorge Pereira.

O selecionador apontou ainda que, em relação à seleção portuguesa, e tendo em vista o encontro de domingo, pelas 17h00, a Hungria, que defrontou os Países Baixos na quinta-feira, "tem mais um dia de descanso e vai treinar à hora normal", cerca de 24 horas antes do jogo.

Paulo Jorge Pereira não espera facilidades para o jogo de domingo, "muito pelo contrário, pois Portugal vai jogar contra 20 mil espetadores, o que vai ser espetacular", mas essa condição até pode ser favorável, dado os anfitriões estarem mais pressionados.

"O Euro 2020 foi espetacular, quer para nós, quer para a Hungria, que entrou mal [no Euro 2022], a jogar em casa, mas em que tem um objetivo claro que não é só passar ao 'main round' [fase principal] e isso também pode jogar a nosso favor", adiantou.

Paulo Jorge Pereira, que recordou que "quem anda nestas coisas hoje perde e amanhã ganha e a vida continua", disse ainda ter a certeza que, se a seleção portuguesa continuar em prova, vai melhorar de dia para dia.

"É o tudo ou nada para nós. Não acredito em milagres, mas em melhorar todos os dias e acreditar que a seleção portuguesa pode representar dignamente o país", adiantou o selecionador.

Paulo Jorge Pereira disse ainda que, em princípio, irá manter os mesmos 16 jogadores da ficha de jogo frente à Islândia e recordou que, neste tipo de competição, "todos os golos contam e podem fazer a diferença nas contas finais".