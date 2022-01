Chumbada a entrada de Djokovic na Austrália

As autoridades australianas cancelaram o visto do tenista Novak Djokovic e recusaram a sua entrada no país. A informação está a ser avançada pelos média australianos, citando um comunicado oficial.

Consideram que o sérvio, número 1 do “ranking” ATP, não deu provas suficientes para comprovar a “exceção médica” que disse ter para entrar na Austrália sem estar vacinado contra a Covid-19.

"A ABF vai continuar a garantir que aqueles que chegam à nossa fronteira cumprem as nossas leis e requisitos de entrada. A ABF pode confirmar que o Sr. Djokovic não apresentou provas satisfatórias para preencher esses requisitos e o seu visto foi, por isso, cancelado. Os cidadãos estrangeiros sem visto válido ou com um visto cancelado serão detidos ou deportados da Austrália", explicou a autoridade fronteiriça australiana em comunicado.

De acordo com o site “The Age”, Djokovic foi informado de que tem de deixar o país durante o dia de hoje (quinta-feira na Austrália). Os advogados do sérvio estarão já a preparar um recurso na tentativa de travar a deportação.

A confirmar-se o regresso a casa, Djokovic fica impedido de disputar o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.