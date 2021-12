Covid-19 adia São Silvestre de Porto e Amadora

O agravamento dos casos Covid-19 em Portugal levou ao adiamento das corridas São Silvestre de Porto e Amadora.

A autarquia da Amadora confirmou, esta quinta-feira, a decisão. Prova adiada para 26 de fevereiro.

“Não obstante estarem salvaguardadas as condições de segurança dos atletas, com um plano de proteção devidamente autorizado pelas entidades de saúde, seria muito difícil assegurar as mesmas condições às pessoas que enchem as ruas ao longo dos 10 km do percurso. Desta forma, a Câmara Municipal da Amadora e o Desportivo Operário Rangel consideram não ser viável a realização da prova na data inicialmente prevista (31 dezembro 2021). A solução encontrada foi o adiamento do evento”, refere o comunicado.

Também a São Silvestre do Porto foi adiada para 13 de março de 2022. A prova estava inicialmente marcada para 26 de dezembro.

“Face ao atual contexto pandémico e às novas medidas de contenção anunciadas esta quarta-feira pelo Governo, a organização da São Silvestre Cidade do Porto entendeu não estarem reunidas as condições para a realização desta prova desportiva no próximo domingo, 26 de dezembro.”

Só esta quinta-feira foram confirmados mais de 10 mil novos casos de infeção por Covid-19.