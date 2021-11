Jorge Silva, o veterano da seleção de hóquei que procura o primeiro título europeu

O avançado da Oliveirense não esteve no Europeu de 2016 e procura o seu primeiro título. O palmarés individual é vasto: venceu um Mundial, três Taças das Nações, vários europeus na formação e 23 troféus em Portugal, mas falta-lhe um Europeu no escalão principal. Em 94 internacionalizações, Jorge Silva marcou 140 golos pela seleção portuguesa.

"É mais um Europeu, este em casa, já é o meu segundo aqui em Paredes e queremos mudar o de 2012, que foi desagradável por não ganharmos o título. Só temos um objetivo, que é estar na final no sábado. Este grupo vem da vitória no Mundial e quer continuar na senda das vitórias. Estamos a trabalhar, estamos confiantes, e sabemos que esta cidade e Portugal vão encher este pavilhão e vamos ter a confiança necessária para trazer a vitória", disse.

Em declarações à imprensa em Paredes, o atleta de 37 anos não esconde que o objetivo é conquistar o troféu e continuar na "senda de vitórias", depois do Mundial conquistado em 2019.

Jorge Silva é o mais velho dos dez jogadores convocados pela seleção nacional de hóquei em patins para o Europeu, disputado em Paredes na próxima semana. O avançado da Oliveirense é campeão do mundo em título, mas não esteve no Europeu em 2016.

Portugal assume favoritismo

Jorge Silva não tem problemas em assumir que Portugal é favorito, por jogar em casa e por entrar em campo como campeões mundiais.

"Não temos problemas em considerar-nos favoritos. Somos tão favoritos como a Espanha, Itália e França. Mas temos a capacidade de perceber que jogamos em Portugal, temos a condicionante de ser campeões do mundo e o grupo está preparado para as responsabilidade e não temos problemas de arcar com isso nas costas. Se perguntar a 99% das pessoas dizem que Portugal e Espanha são os favoritos. O que nos interessa é que Portugal esteja lá na final", diz.

Apesar de Portugal tem muitas estrelas mundiais da modalidade na seleção, Jorge Silva recorda que foi a força do coletivo que foi decisivo na conquista do Mundial, em 2019.

"É um grupo muito forte, somos uma família. Desde o Mundial em Barcelona que mostramos isso. Tivemos dificuldades, mas todos se uniram e passamos por cima das dificuldades. Aqui em Paredes vai ser igual, uma equipa muito combativa com as estrelas mundiais que Portugal tem. Os egos e as estrelas passam para segundo plano. Foi o grupo que ganhou o Mundial", atira.

Portugal arranca a participação no Europeu, disputado no Multiusos de Paredes, na próxima segunda-feira, frente à Alemanha.