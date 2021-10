FC Porto, Sporting e Benfica venceram, este sábado, em mais uma jornada do campeonato de andebol.

Os dragões ganharam o Belenenses por 32-25 e chegaram ao quinto triunfo.

Já os leões derrotaram o Avanca por 46-28.

Por sua vez, o Benfica triunfou diante do Gaia 36-26.

No campeonato, FC Porto e Sporting seguem com cinco vitórias em cinco jogos, enquanto o Benfica segue com o pleno, mas com apenas três jogos.

Andebol

5ª Jornada

Madeira SAD 35-26 Xico Andebol

Águas Santas 24-32 Vitória Setúbal

FC Porto 32-25 Belenenses

Sanjoanense 26-32 Maia

Sporting 46-28 Avanca

Boa Hora 24-23 ABC

FC Gaia 26-36 Benfica