João Sousa e Frederico Silva eliminados do Open Rafa Nadal

João Sousa e Frederico Silva foram eliminados nos quartos de final do Challenger Rafa Nadal, em Maiorca, Espanha, esta sexta-feira.

O melhor tenista português de sempre, atual número 149 do "ranking" ATP, era quarto cabeça de série do torneio. No entanto, foi eliminado pelo belga Michael Geerts, número 295 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 2-6, 6-3 e 6-4.

Frederico Silva, número 180 do mundo, cedeu perante o eslovaco Lukás Lacko, 197.º do "ranking", em dois "sets", por duplo 7-5.