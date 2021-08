US Open. Gastão Elias avança. João Sousa eliminado

Gastão Elias venceu Hugro Grenier na 1.ª ronda do "qualifying" do Open dos Estados Unidos e passa a ser o único tenista português com possibilidades de chegar ao quadro principal, depois de João Sousa, Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Silva terem sido eliminados.

Gastão, número 233 do "ranking" ATP, eliminou Grenier (242), em três sets, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-4. Na 2.ª ronda da qualificação vai defrontar o norte-americano Ulisses Blanch (252), que derrotou o número um português Pedro Sousa.

João Sousa (149) também esteve em "court", na madrugada desta quarta-feira, em Flushing Meadows, mas não conseguiu ultrpassar o italiano Paolo Lorenzi (188). Lorenzi venceu, em três sets, por 7-6, 1-6 e 7-5.