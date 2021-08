Neemias Queta ajuda Kings a ganhar com afundanço

Em partida da Summer League da NBA, realizada na última madrugada em Las Vegas, o rapaz do Vale da Amoreira que despontou no Barreirense jogou 22 minutos e marcou nove pontos.

O poste português destacou-se com um poderoso afundanço, em que conseguiu impor aos adversários os seus 2,13 metros de altura.

Esta foi a segunda partida do basquetebolista português desde que foi escolhido no “draft” pelos Sacramento Kings. No primeiro encontro a equipa californiana perdeu com os LA Lakers, por 74-84.

Neemias Queta assinou na segunda-feira um contrato de duas vias, que permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League (liga de desenvolvimento), anunciaram os Sacramento Kings.



O diretor geral dos Sacramento Kings, Monte McNair, explicou que o contrato de duas vias ("two-way contract") significa que Queta poderá disputar a NBA ou a G-League durante a primeira temporada, sendo que o vencimento irá depender do número de partidas que fizer em cada uma das competições.

O internacional português acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.