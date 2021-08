Treinadora alemã expulsa dos Jogos Olímpicos por bater em cavalo

Schleu estava à frente na prova, tendo vencido as duas primeiras etapas, de natação e esgrima. Mas na prova de hipismo, os atletas têm apenas 20 minutos para conhecerem e se habituarem a um cavalo que nunca montaram.

A treinadora foi ouvida na televisão alemã a incitar a atleta Annika Schleu a "bater mesmo" no cavalo, enquanto ela tentava controlar o animal.

Schleu foi criticada por usar, repetidamente, o chicote para tentar controlar o cavalo. Mas a treinadora foi mais longe, dizendo à atleta para "bater mesmo" e dando, depois, um soco no animal.

O cavalo Saint Boy mostrou pouco interesse em saltar as barreiras e chegou mesmo a recusar-se a andar em frente. A atleta alemã ficou em lágrimas.

A União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) emitiu um comunicado a anunciar a desqualificação da treinadora dos Jogos Olímpicos, após análise do vídeo que mostra o momento.

"As suas ações foram consideradas uma violação das Regras de Competição da UIPM, que são aplicadas a todas as competições reconhecidas de Pentatlo Moderno, incluindo os Jogos Olímpicos".

A atleta acabou com zero pontos, o que a deixou no 31.º lugar da competição.