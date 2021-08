Caja Rural abandona prova devido a dois casos suspeitos de Covid-19

A Caja Rural abandonou este sábado a 82.ª Volta a Portugal em bicicleta, após dois elementos da equipa espanhola terem sido considerados casos suspeitos de Covid-19, confirmou hoje a organização.

Os positivos na formação espanhola obrigaram a que os ciclistas, assim como o staff, da W52-FC Porto, do Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel e da Movistar, que estavam instalados na mesma unidade hoteleira, fossem testados antes do arranque da terceira etapa, que hoje liga a Sertã e o alto da Torre (Covilhã), no total de 170,3 quilómetros.

A testagem de cerca de cinco dezenas de pessoas atrasou a partida da tirada, com os envolvidos a aguardarem em fila para ser testados e, posteriormente, à porta ou dentro dos autocarros pelos resultados.

“Neste momento, temos condições para continuar a Volta com essas equipas”, disse a médica Ana Lúcia Pereira, a médica responsável pelas medidas sanitárias da prova.

O início da terceira etapa, que deveria ter começado às 12h25, foi atrasado 10 minutos.