"Histórico e inesquecível". António Costa felicita Pichardo

"Pedro Pichardo voou para o ouro num triplo salto histórico e inesquecível que nos enche de emoção e alegria. O melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos e um enorme orgulho para todos nós. Cada centímetro é ouro, mas também muito trabalho. Parabéns campeão", escreveu António Costa no Twitter, esta quinta-feira.

O primeiro-ministro felicitou Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Pichardo sagrou-se campeão olímpico ao saltar 17,98 metros, novo recorde nacional. É a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio 2020, depois da de prata de Patrícia Mamona, também no triplo salto, e das de bronze do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta.

Portugal superou os resultados alcançados em Los Angeles 1984 e Atenas 2004, em que subira três vezes ao pódio. Passa a totalizar 28 medalhas em Jogos Olímpicos (cinco de ouro, nove de prata e 14 de bronze), 12 das quais no atletismo, modalidade que proporcionou os cinco títulos.

Pichardo, de 28 anos, efetuou o melhor salto à terceira tentativa. Impôs-se ao chinês Yu Zhaming, com 17,57, e ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47, que venceram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.