Jogos Olímpicos. Simone Biles fora da final de equipas por lesão

A ginasta norte-americana Simone Biles está fora da final de equipas de ginástica artística, por lesão, confirmou a organização do evento.

A grande estrela da equipa americana, que conquistou quatro medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, em 2016 no Rio de Janeiro, está fora da prova. Jordan Chiles assume a sua posição no dia de hoje.

Depois de um dia menos positivo na estreia em Tóquio, a ginasta estará a contas com uma lesão num pé, que complicará a sua participação no resto do torneio.

Recorde-se que Simone Biles está ainda na luta por medalhas nas provas individuais, que decorrem apenas na quinta-feira. Não é claro que se a ginasta será capaz de recuperar a tempo.