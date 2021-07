Teresa Bonvalot é a primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos

A portuguesa Teresa Bonvalot fica para a história como a primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos.

A modalidade estreia-se em Tóquio 2020 e coube a Teresa Bonvalot ser a primeira surfista de sempre a cavalgar uma onda nas Olimpíadas.

A atleta do Sporting qualificou-se este domingo para a terceira ronda e vai disputar o acesso aos quartos de final.

Teresa Bonvalot vai defrontar, na segunda-feira a veterana brasileira Silvana Lima, de 36 anos, vice-campeã do mundo em 2008 e 2009.

"Há uns dias estavam a gozar com isso, que eu podia ser a primeira surfista feminina a fazer uma onda... mas, lá dentro, só estava concentrada no que queria, em surfar a onda da melhor forma e tentar dar tudo, onda a onda", afirmou a surfista cascalense, em declarações à Lusa.



A surfista portuguesa Yolanda Sequeira também se qualificou para a terceira ronda da prova feminina dos Jogos de Tóquio, ao vencer a segunda bateria da repescagem.

A representação lusa na modalidade ficou desfalcada com a ausência de Frederico Morais, por estar infetado com o novo coronavírus.



As provas de surf estão calendarizadas até 1 de agosto, na praia de Tsurigasaki, em Chiba, a cerca de 100 quilómetros de Tóquio.

"Dia histórico"

O presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha, encarou a estreia do surf no programa de Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, como um dia histórico.

"O que se passou aqui hoje foi histórico. Quando tocou a buzina [que marca o arranque das baterias], todos ficámos arrepiados. Estarmos envolvidos no maior evento do mundo dá outra dimensão ao surf e também outra responsabilidade", afirmou o dirigente, em declarações à agência Lusa.

O presidente da FPS esteve presente na praia de Tsurigasaki, em Chiba, na estreia olímpica da modalidade, primeiro com a competição masculina, desfalcada de Frederico Morais, e depois com a feminina, com Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, que se qualificaram para a terceira ronda.

"Eu espero tudo! Eu espero que cheguem à luta pelas medalhas e as conquistem", frisou João Aranha.