Portugal estreia surf e skate e Filipa Martins procura final na ginástica artística

Filipa Martins detém a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na prova de ginástica artística, com o 37.º lugar alcançado no Rio2016.

A ginasta portuense tenta chegar pela primeira vez à final do 'all-around', a partir das 15:10 locais (07:10 em Lisboa), na trave, nas paralelas assimétricas, no solo e no cavalo.

A portuguesa Filipa Martins procura no domingo a qualificação para a final de artística dos Jogos Tóquio2020, num dia em que surf e skate se estreiam no programa olímpico, em ambos os casos com portugueses em competição.

Na repescagem, a dupla vai enfrentar equipas de Uruguai, Ucrânia, Canadá, Chile e Tailândia, com uma corrida a seis em que os três mais rápidos seguem para as 'meias'.

Os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa tentam avançar para as meias-finais de 'double-scull' peso ligeiro, um dia depois de terem sido terceiros classificados na eliminatória, atrás das embarcações de Itália e Alemanha, respetivamente prata e bronze nos Mundiais de 2019.

Bonvalot vai defrontar a norte-americana e tetracampeã mundial Carissa Moore, a peruana Daniella Rosas e a equatoriana Dominic Barona, no primeiro 'heat', enquanto Sequeira vai entrar na última bateria, frente à norte-americana Caroline Marks, à costa-riquenha Leilani McGonagle e à neozelandesa Ella Williams.

Gustavo Ribeiro, quinto do 'ranking' mundial, vai disputar o acesso à final, marcada para as 12:25 (04:25), enquanto Bonvalot e Sequeira, caso as condições do mar permitam, vão disputar a primeira ronda e, caso fiquem abaixo do terceiro lugar, a segunda ronda, de repescagem.

O segundo dia de competições arranca para os portugueses com a estreia do 'skateboarder' Gustavo Ribeiro, na prova de rua, e das surfistas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, numa competição em que o surf nacional ficou desfalcado de Frederico Morais, devido a infeção pelo novo coronavírus.

O tenista João Sousa, 137.º do mundo, inicia a segunda experiência olímpica, frente ao checo Tomas Machac, 145.º da hierarquia, tentando, no mínimo, igualar o feito de ter vencido um jogo no quadro de singulares, após a eliminação de Pedro Sousa frente ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina, por 6-3 e 6-0.

O vimaranense vai disputar o quarto jogo da sessão que começa às 11:00 (03:00) no 'court 4' do Ariake Tennis Park, um dia depois de, juntamente com Pedro Sousa, ter sido eliminado do torneio de pares, pelos japoneses Kei Nishikori e Ben McLachlan.

A judoca Joana Ramos, 18.ª na qualificação, disputa a competição de -52 kg, depois de dois nonos lugares em Londres2012 e no Rio2016.

O nadador Francisco Santos cumpre a estreia olímpica na qualificação para os 100 metros costas, competição para a qual foi repescado depois do apuramento nos 200 costas, tal como a velejadora Carolina João, com as primeiras duas regatas da classe Laser Radial.

Em equestre, João Miguel Torrão vai ser o último dos cavaleiros portugueses a competir, às 21:33 (13:33), depois de Maria Caetano e Rodrigo Torres terem iniciado a prova de ensino, no sábado, procurando manter a equipa em lugar de apuramento para a final.

No ténis de mesa, Shao Jieni vai disputar a segunda ronda do torneio individual feminino, defrontando Yu Mengyu, de Singapura, num encontro marcado para as 14:45 (06:45).